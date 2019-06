62 films gratuits à écouter dans les parcs cet été à Montréal

Écouter un film collé-collé sous une couverture, avec un bol de popcorn et les étoiles qui brillent dans le ciel? Voilà le scénario de rêve que vous pourrez vivre cet été, et ce, gratuitement.

Partout à travers Montréal, de nombreux arrondissements organisent des projections gratuites de films dans les parcs. Voilà une liste à garder sous la main pour les soirées où vous avez envie de sortir sans trop dépenser!

Voici la liste des 62 films annoncés jusqu'à maintenant:

25 juin : Maxima

Parc du Pélican

26 juin : Pauline Julien, intime et politique

Parc Laurier

28 juin : 1991

Dairy Queen Ste-Catherine Est

28 juin : À l’école des philosophes

Promenade Fleury, Église Saint-Paul-de-la-Croix

30 juin : Sillages alimentaires

Village-Pied-du-Courant

30 juin : Chemin de travers

Village-Pied-du-Courant

2 juillet : Anonymous comes to town et Hak_MTL

Parc du Pélican

3 juillet : Naila and the Uprising

Parc Laurier

4 juillet : Film à venir

Parc des Compagnons (angle Mont-Royal / Cartier)

5 juillet : Astérix et le secret de la potion magique

Dairy Queen Ste-Catherine Est

9 juillet : Ghost Fleet

Parc du Pélican

9 juillet : Tenir Tête

Parc Saint-Gabriel

10 juillet : Les Matous

Parc Laurier

10 juillet : Exarcheia, le chant des oiseaux

Parc Laurier

11 juillet : Film à venir

Parc des Compagnons (angle Mont-Royal / Cartier)

11 juillet : Katatjatuuk Kangirsumi

Chemin Gilford

11 juillet : Ceux qui viendront, l’entendrons

Chemin Gilford

12 juillet : Bohemian Rhapsody

Dairy Queen Ste-Catherine Est

12 juillet : Viaje a los Pueblos Fumigados

Parc de Normanville

14 juillet : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

15 juillet : L’autre Rio

Parc des Faubourgs

16 juillet : Qilliqtu

Parc Saint-Gabriel

16 juillet : Yours in Sisterhood

Parc du Pélican

16 juillet : Noah, 18 ans

Parc du Pélican

18 juillet : Film à venir

Parc des Compagnons (angle Mont-Royal / Cartier)

18 juillet : Le goût de l’espoir

Parc Molson

19 juillet : La Bolduc

Dairy Queen Ste-Catherine Est

19 juillet : #SusVoces

Parc Saint-Viateur

19 juillet : Ce silence qui tue

Parc Saint-Viateur

19 juillet : Holocène

Parc de Normanville

19 juillet : System Error

Parc de Normanville

21 juillet : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

22 juillet : J’veux du soleil

Parc des Faubourgs

23 juillet : Historytelling

Parc Saint-Gabriel

23 juillet : Le Don

Parc Saint-Gabriel

24 juillet : Avec un sourire, la révolution!

Parc Laurier

25 juillet : Film à venir

Parc des Compagnons (angle Mont-Royal / Cartier)

25 juillet : Wind Should Be Heard Not Seen

Parc Molson

25 juillet : Silas. No More Business as Usual

Parc Molson

25 juillet : Shirley Temple

Chemin Gilford

25 juillet : Ovarian Psycos

Chemin Gilford

26 juillet : 127BIS

Parc Saint-Viateur

26 juillet : Destierros

Parc Saint-Viateur

26 juillet : Plàgan

Parc de Normanville

26 juillet : GRIT

Parc de Normanville

26 juillet : Aquaman

Dairy Queen Ste-Catherine Est

28 juillet : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

1er août : Film à venir

Parc des Compagnons (angle Mont-Royal / Cartier)

2 août : Une étoile est née

Dairy Queen Ste-Catherine Est

3 août : Film à venir

Parc du Pélican

4 août : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

7 août : Tèrra de Lutz – Des arbres tombent, mais la forêt continue de pousser

Green Haüs

7 août : Chemin de Travers

Green Haüs

7 août : Do You Trust this Computer

Parc Laurier

9 août : This is Congo

Parc Laurier

9 août : La chaînon manquant

Dairy Queen Ste-Catherine Est

10 août : Le Petit Spirou

Parc du Pélican

11 août : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

16 août : Shazam

Dairy Queen Ste-Catherine

17 août : Dilili à Paris

Parc du Pélican

18 août : Diffusion d’un film policier

Au Canal Lachine

24 août : L’école buissonnière

Parc du Pélican

Pour des idées de sorties pas plates, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!