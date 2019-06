7 M$ pour aider les entreprises à se doter d’installations sportives

Le gouvernement Legault injectera 7 millions $ pour aider des entreprises à se doter d’installations sportives afin d’améliorer la santé des travailleurs.

Les compagnies qui souhaitent aménager une salle d’entraînement, des douches ou un support à vélo pour leurs employés pourront bénéficier d’une aide financière de l’État. Même chose pour les entreprises qui voudraient organiser des cours de yoga pour leur personnel.

« De plus en plus, on est conscient des bienfaits que ça peut avoir pour les employés, affirme la ministre des Sports, Isabelle Charest, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. Ça augmente la productivité, ça diminue l’absentéisme, il y a des bienfaits sur le climat de travail, sur la gestion du stress, sur évidemment la santé en général. »

Appel de projets

Québec lance dès aujourd’hui un appel de projets pour les entreprises, les organismes à but non lucratif et les coopératives comptant entre cinq et 499 employés.

Les intéressés ont jusqu’au 22 juillet pour soumettre leur projet. Les projets retenus pourront bénéficier d’une aide financière maximale de 40 000 $ du gouvernement, qui déboursera un maximum de 80 % des frais admissibles.

Pénurie de main-d’œuvre

Selon l’ex-médaillée olympique, les compagnies ont tout intérêt à investir dans le bien-être de leurs employés, notamment dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

« Je pense que les entreprises doivent se démarquer et offrir des conditions de travail qui sont avantageuses et ça, c’est une préoccupation quand même assez généralisée auprès, surtout, de la clientèle plus jeune », insiste-t-elle.