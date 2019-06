Després René

De Repentigny, le 15 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé Monsieur René Després, époux de Madame Nicole Lachapelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Corinne Soupras), Chantal (Maxime Héroux), ses petits-enfants: Benjamin et Maddox, sa mère Pauline Corriveau, ses frères et soeurs: Micheline, Gilles, Denise (Julien Leclerc), André (Linda Dubé), Jean (Jacinthe Éthier), Paul (Marylène Couture) et Marie-Josée (Stéphane Hamel), ses beaux-frères et belles-soeurs Lucie Lachapelle (Robert Rooney), André Lachapelle (Annie Després), de nombreux neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 20 juin de 18h à 22h, vendredi 21 juin de 13h à 22h et samedi 22 juin dès 11h au :Les funérailles auront lieu en l'église Saints-Simon-et-Jude à Charlemagne à 13h.CHARLES E RAJOTTE INC. à Repentingy