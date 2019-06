Comment sortir de ma crise?

Je traverse une période difficile et j’aurais besoin de conseils. J’ai 57 ans et ma vie ne fut pas toujours facile. Je viens d’une famille où la dureté verbale était courante de la part de mon père et où la rigueur était le principal principe de fonctionnement établi par ma mère. J’étais l’enfant du milieu, le garçon effacé, celui qu’on oubliait souvent au profit des deux autres.

J’ai 57 ans, je suis divorcé sans enfants et surtout sans emploi depuis bientôt sept mois. Je vis ça pas trop mal au plan financier vu que j’avais quelques économies. C’est sur le plan psychologique que les choses vont moins bien. Je passe mon temps à me flageller mentalement à force de revivre et revivre sans arrêt toutes les erreurs que j’ai faites dans le passé. Qu’il soit lointain ou présent.

Je dois lutter sans cesse contre les pensées négatives qui m’envahissent et qui toutes tendent à me dire que je ne vaux rien, que c’est donc normal que rien ne m’ait réussi dans la vie, et que probablement en vieillissant, ça va être de pire en pire. La nuit c’est épouvantable, car mes pensées négatives se transforment en cauchemars.

Dans un rêve, je suis un assassin qui vient de tuer une famille toute entière et qui va se faire prendre par la police. Dans un autre, je suis un fraudeur responsable du suicide d’une vieille cliente que j’ai complètement ruinée par des actes malveillants. Dans un autre encore, je découvre sous mon lit des liasses de monnaie ensanglantée et je ne sais pas d’où ça vient.

À cela s’ajoute le fait que mes propres parents passent leur temps à me dire que je ne vaux rien, que par ma faute je suis le pauvre de la famille et qu’ils ont honte de moi alors que mon frère aîné est un homme d’affaires prospère et que ma sœur cadette est un médecin spécialiste. Quoi faire pour rehausser mon estime de moi?

Anonyme

Je pense que vous avez besoin de consulter un psychologue ou un psychothérapeute pour dénouer autant d’années vécues sous l’autorité de parents qui vous ont menés à un pareil sentiment de faillite avec autant d’assiduité. Mais entre temps, il y aurait un travail utile à faire pour vous-même et par vous-même, pour cesser enfin de ne vous évaluer que par le regard des autres et parvenir à jeter un regard personnel et lucide sur ce que vous êtes vraiment.

Faites vous trois listes. Une sur laquelle vous allez décrire vos qualités. Une autre où vous allez faire une description de toutes vos réussites depuis l’enfance, qu’elles soient petites ou grandes. Et enfin une troisième où vous allez compiler tout ce que vous aimez faire. À l’aide de ces documents vous allez tracer le vrai portrait de votre personne, et ainsi apprendre à en apprécier les contours, à valoriser vos acquis et à regarder ce que vous pourriez faire dans le futur pour vous amener à un plein épanouissement et une estime de vous-même propre à vous valoriser. En terminant je vous proposerais de mettre une certaine distance entre vos parents et vous. Qu’avez-vous besoin de vous faire démolir avec votre consentement quand toutes vos énergies doivent se concentrer à redorer votre blason à vos propres yeux?