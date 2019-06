CAJOT, Renée



Renée Cajot, fille de Joseph Cajot et d'Alice Higny, née le 14 août 1925 à Liège (Belgique) est décédée à Montréal dans la nuit du samedi 15 juin au dimanche 16 juin 2019, à l'âge de 94 ans.Épouse de feu André Davidts, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Jean-Pierre, Robert et Jacques, cinq petits-enfants Nicolas, Charles-Élie, Jérémie, Antonin et Jeanne ainsi qu'un arrière-petit-fils, Anthony.D'un naturel timide et effacé, Renée plaçait la famille au-dessus du reste et n'aurait pas hésité à tout sacrifier pour ses enfants. Elle aimait la vie, les animaux, la liberté, les fleurs, le tricot et la couture. Ses grands plaisirs figuraient parmi les plus simples : rire, bien manger, jardiner, jouer aux cartes, créer quelque chose de ses mains. Où qu'elle soit à présent, ses enfants lui souhaitent de retrouver le bonheur auprès des êtres chers qu'elle a perdus au fil de son existence et dont elle a toujours chéri le souvenir.