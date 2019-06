Jake Gardiner, un très bon choix selon Pierre-Alexandre Parenteau

L’entente survenue entre Erik Karlsson et les Sharks de San Jose, lundi, fait en sorte que Jake Gardiner risque de devenir le défenseur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes cet été.

Certaines équipes, dont le Canadien de Montréal, auront besoin d’un défenseur gaucher et considéreront sûrement l’idée de lui offrir un contrat. Mais est-ce que ça en vaut réellement la peine?

Son ancien coéquipier chez les Maple Leafs de Toronto Pierre-Alexandre Parenteau n’en doute pas une seconde.

«Il peut vraiment aider une formation, il a un talent exceptionnel pour bouger la rondelle, a expliqué le Québécois mardi à l’émission "Les Partants" de la chaîne TVA Sports. Il n'y a pas beaucoup de gars qui voient la glace comme lui dans la Ligue nationale.»

«C'est sûr qu'il vient avec des carences, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas le gars le plus compétitif, le plus dur à affronter dans sa zone, mais si tu as besoin d'un joueur pour bouger la rondelle, améliorer ton attaque, c'est l'un des meilleurs sur le marché.»

Duchene aussi

L’ancien numéro 15 du Canadien a aussi eu de bons mots pour un autre hockeyeur qui sera sans doute très convoité à compter du 1er juillet, c’est-à-dire le joueur de centre Matt Duchene.

«J'ai beaucoup apprécié Matt Duchene, j'ai joué avec lui pendant deux ans, sur la même ligne, a-t-il rappelé. Il amène tellement de vitesse, il faut que tu la respectes, c'est difficile à contrer pour les défenseurs. Il rend la vie très facile à ses coéquipiers à cause de ça.»

«Il y avait des doutes, je pense, quant à sa capacité d’élever son jeu en séries, à passer à un autre niveau. Mais il l'a fait cette année avec les Blue Jackets de Columbus, il m'a beaucoup impressionné, a-t-il analysé. Il m'a même surpris un peu, je ne pensais pas qu'il avait ça en lui. En vieillissant et en prenant de la maturité ainsi, je pense qu'il a amené son jeu à un autre niveau. C'est un autre joueur qui va faire sauter la banque, sans aucun doute.»