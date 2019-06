Justin Braun s’envole pour Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie ont obtenu le défenseur Justin Braun des Sharks de San Jose, mardi, cédant en retour un choix de deuxième tour au repêchage du prochain week-end, le 41e au total, et une sélection de troisième ronde en 2020.

Braun, 32 ans, a obtenu deux buts et 14 mentions d’aide pour 16 points en 78 rencontres durant la dernière campagne, tout en affichant un différentiel de -14. Il a inscrit une aide en 20 matchs éliminatoires, la formation californienne atteignant la finale de l’Association de l’Ouest.

«Justin a été un morceau important de notre organisation depuis que nous l’avons repêché en 2007 et par la suite, on l’a vu se développer non seulement sur la glace, mais comme être humain aussi. Il a joué un rôle important dans nos succès comprenant trois participations à la finale d’association et une présence en finale de la coupe Stanley en 2016», a déclaré le directeur général des Sharks, Doug Wilson, dans un communiqué.

En 607 affrontements à vie dans la Ligue nationale, Braun a récolté 24 filets et 130 aides pour 154 points. En séries, il a porté l’uniforme 84 fois, accumulant 13 points.

L’arrière doit encore écouler une saison à un contrat de cinq ans qui lui rapporte en moyenne 3,8 millions $ par année.

L’organisation de la Pennsylvanie avait également acquis Matt Niskanen des Capitals de Washington, cédant en retour le robuste Radko Gudas, samedi.