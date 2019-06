La laïcité vaut bien une messe

« Pragmatique et modéré ». Malgré une fin de session orageuse, c’est la double étiquette que François Legault accole à son premier gouvernement. Ses débuts au pouvoir resteront néanmoins marqués du sceau de la laïcité. Et ce, pour plusieurs raisons.

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État, adopté en fin de semaine sous bâillon, fait du Québec le seul État d’Amérique où le port de signes religieux sera interdit entre autres aux futurs enseignants. Malgré le recours à la clause dérogatoire des chartes canadienne et québécoise des droits, il y aura aussi de la désobéissance civile et la loi sera contestée devant les tribunaux.

On ne sait pas non plus si la loi aura un impact néfaste sur le climat de travail au sein des écoles publiques ou sur le « vivre ensemble ». Qu’en feront les directions d’écoles qui héritent de son application ? Une seule chose est sûre : cette « page », contrairement au souhait du premier ministre, est loin d’être tournée.