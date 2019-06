Le nouveau pont Champlain, un design décevant?

Le design du nouveau pont Samuel-De Champlain polarise: alors que certains architectes le considèrent élégant et sobre, d’autres estiment qu’il est décevant et qu’il manque d’audace, à quelques jours de son inauguration.

«Montréal méritait un symbole fort et on a raté cette belle occasion en optant pour un pont utilitaire et générique avec un seul hauban», lance l’architecte Maxime Frappier, associé de la firme ACDF. Selon lui, l’architecture du nouveau pont aurait pu être bien plus grandiose, «avoir de la gueule». M. Frappier se dit aussi déçu que l’ouvrage ne soit pas porteur d’un «message d’avenir», par exemple en intégrant des technologies qui utilisent l’énergie produite par les voitures pour faire des jets de lumière.

De son côté, la présidente de l’Ordre des architectes, Nathalie Dion, se dit très satisfaite: «Le design est minimaliste et gracieux, et la vue sur Montréal sera imprenable.» Il est impossible de comparer le pont Champlain au majestueux Golden Gate de San Francisco, soutient-elle, puisque ce dernier est situé dans un paysage beaucoup plus montagneux et pittoresque.

Un parc suspendu

D’un avis plus nuancé, l’architecte Jean Beaudoin ne pense pas qu’un pont doive forcément être imposant, mais que, pour innover, il faut concevoir un pont en «espace public» plutôt qu’en lieu de transition. «Tant qu’à avoir un pont large et multimodal, on aurait pu créer des espaces où les gens peuvent réellement connecter avec le fleuve», explique celui qui cumule près de 20 ans d’expérience.

Rappelons que le nouveau pont Champlain sera doté de quatre belvédères le long de la piste multifonctionnelle qui accueillera cyclistes et piétons (elle ne sera ouverte qu’à la fin de l’été). Malgré cela, M. Beaudoin estime que ces lieux sont «anecdotiques» et que, pour vraiment «vivre le pont et le fleuve», il aurait fallu par exemple un parc suspendu, comme le High Line Park de New York. Un tel endroit aurait eu un grand potentiel touristique, à son avis.

«Je rêve peut-être, mais je me dis qu’avant de détruire le vieux pont Champlain, on pourrait peut-être le transformer en parc [pour] quelques années, pour que les Montréalais puissent profiter de cet endroit atypique», dit M. Beaudoin.

Au moment de publier ces lignes, Infrastructure Canada n’avait pas répondu à nos questions concernant la possibilité que le vieux pont Champlain fasse l’objet d’un tel projet.

Pourquoi une seule section «haubanée» sur le pont?

La section du pont Samuel-De Champlain où l'on retrouve des haubans est en fait la section qui surplombe la Voie maritime du Saint-Laurent. Il est impossible de poser des piliers à cet endroit, à cause du trafic de navires. Certains architectes estiment qu’il aurait été plus beau d’avoir plusieurs sections haubanées sur le pont, mais c’est un aspect coûteux qui n’a pas été retenu lors la conception.