Le Pentagone accorde une aide militaire de 250 millions de dollars à l’Ukraine

Le Pentagone a annoncé mardi avoir accordé une assistance militaire d’un montant de 250 millions de dollars à l’Ukraine, destinée à renforcer les capacités navales et terrestres de cette ex-république soviétique.

Cette nouvelle aide, qui porte à 1,5 milliard de dollars l’assistance militaire des États-Unis à l’Ukraine depuis 2014, permettra de fournir notamment à l’armée ukrainienne des armements et des radars, a précisé le Pentagone dans un communiqué.

« Cette coopération sécuritaire est rendue possible par les progrès continus de l’Ukraine sur l’adoption de réformes institutionnelles clés en matière de défense, destinées à aligner la défense de l’Ukraine sur les principes euro-atlantiques », ajoute le ministère américain de la Défense.

L’Union européenne et l’OTAN soutiennent l’Ukraine depuis l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et le début du conflit dans l’est avec les séparatistes prorusses en 2014, mais demandent a Kiev de faire davantage pour faire avancer les réformes politiques et économiques indispensables.

Le conflit avec les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine a fait quelque 13 000 morts depuis 2014.