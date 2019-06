Le trésor de Félix

Je vous confirme que j’aime ma matière, le jeudi de la paye et mes vacances, mais par-dessus tout, ce qui me tient au travail et en vie, ce sont mes élèves.

Ceux que j’ai vu grandir et changer lors de cette période tumultueuse qu’on appelle «l’idiolescence».

À chaque année, je découvre des personnes attachantes que je n’oublierai jamais. Je rencontre des filles et des garçons à qui je veux que mes enfants ressemblent un jour.

C’est une joie et un privilège de croiser leur route.

La boîte à souvenirs

Je pense souvent à mes élèves. C’est mon métier.

Vous croyez que les enseignants exagèrent à ce propos?

Hé non!

L’anecdote suivante me permettra, peut-être, de vous en convaincre. L’action se déroulait la semaine passée.

Mon garçon de 10 ans, en 4e année, revient de l’école tout excité.

Échange avec mon fils :

- Papa, pour notre pratique d’examen du ministère, nous devions écrire un texte à partir d’un dessin d’une maison spéciale!

- Ah? Intéressant. (faut toujours faire semblant d’être intéressé, comme en classe)

- C’est un dessin de Félix Girard!

- Ah? T’es certain du nom de l’artiste? (note aux parents : faut pas toujours croire ce que les enfants disent)

- Oui! C’est le même qui fait les dessins sur les bières que tu m’as montrées! (que voulez-vous, on a chacun nos références culturelles)

- Mon ancien élève?

- OUI! (un peu exaspéré par la lenteur de son père)

- Wow! Viens, on va faire une petite recherche sur lui.

Nous avons découvert un bel article publié en 2015 intitulé Les architectures imaginaires de Félix Girard. Nous avons appris qu’il «signe des toiles, des illustrations d'albums pour enfants et la pochette du DVD De peigne et de misère, de Fred Pellerin».

Nous avons également regardé son magnifique site web.

Mais, à l’insu de mon fils, je gardais le meilleur pour la fin.

Le lendemain matin, à l’école, je suis allé fouiller dans mes boîtes.

Puis, j’ai trouvé ma fameuse boîte à souvenirs.

Un trésor gracieuseté de mes élèves. Des cadeaux signifiants empilés tout au long d’une vie de prof : photos, lettres, casquette, marionnettes, diadèmes, jouets, licornes, farfadets, pouliches, recueils d’histoires, etc.

Et là, j’ai sorti une pochette de plastique dans laquelle il y avait un dessin (ci-bas) : une caricature (de moi) réalisée en 2005 par un certain Félix Girard.

Illustration Félix Girard

Félix, le p'tit cul de 16 ans, bourré de talent, un spécimen unique en son genre.

À l’époque, j'étais certain de sa réussite, de son unique talent; du fait qu'il était doué, intelligent, polyvalent, sensible et gentil.

Aujourd’hui, je suis fier de lui, mais pas surpris.

J’ai ainsi conservé précieusement son «cadeau» pendant toutes ces années.

Le soir même, à la grande stupéfaction de mon garçon, j’ai apporté mon trésor à la maison.

J’ai partagé mon expérience «humaine» avec ma famille.

Je l’ai déjà dit, mais je vais le répéter une énième fois (anyway, radoter ça fait partie du job) :

C’est grâce à mes élèves si j’aime encore ce métier!

__________________________________________________________

Message de Félix : on peut trouver mes choses à la boutique Les Trafiquants d'Art et sur mon site web. Je ne sais pas si c'est à propos, mais j'ai également fait l'illustration de la bière officielle de la Fête nationale qui va être disponible sur les plaines et partout dans les magasins la semaine avant la Saint-Jean.

Message de Sylvain : tu sais Félix, la bière, c’est toujours à propos...

En passant, avis à ceux et celles qui seront au Festival du solstice d’été dans l’arrondissement du Sud-Ouest : il ne faut pas chercher l’illustration de Félix Girard sur votre bouteille de Canadian.