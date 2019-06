Les soirées «Comique de nuit»

Pour une deuxième année, quatre spectacles seront présentés à 23h dans le cadre du festival Grand Montréal Comique. Quatre humoristes, dont Les Grandes Crues, se voient accorder une carte blanche sur la programmation de son spectacle.

Toutes deux de la cuvée 2014 de l’École nationale de l’humour, Marie-Lyne Joncas et Ève Côté font partie du duo Les Grandes Crues. Leur premier spectacle, «Su’l gros vin», lancé en mai 2018, a déjà obtenu un billet d’or, et la tournée n’est pas terminée! Un succès qu’elles n’ont pas volé et qui émane d’un accident de parcours.