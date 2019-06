Montérégie: trois blessés graves dans une collision

MERCIER – Au moins trois personnes ont été gravement blessées dans un face-à-face entre deux véhicules survenus mardi soir sur boulevard Saint-Jean Baptiste, à Mercier, en Montérégie.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Selon un porte-parole de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), il y a eu quatre transports en ambulance vers des centres hospitaliers de la région.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Une personne d’âge mineur a dû être transférée vers un hôpital spécialisé en traumatologie, a spécifié Alexandre Gervais, relationniste à la CETAM.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Les causes et les circonstances de l’accident n’étaient pas connues mardi, en fin de soirée. L’âge et le sexe des personnes impliquées, tout comme leur état de santé précis, n’étaient pas connus également.