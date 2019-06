Rougeole: possible exposition à Laval

LAVAL – Le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé mardi une mise en garde à la population en raison d’une possible exposition à la rougeole dans des lieux publics de Laval.

«Une personne, alors considérée comme étant contagieuse, a visité certains endroits publics à Laval le jeudi 13 juin dernier», a fait savoir le ministère.

Selon les autorités, les personnes qui étaient au magasin Walmart Laval Sainte-Dorothée, au 700, autoroute Chomedey, à Laval, de 13 h 30 à 15 h 15 ainsi que ceux qui ont fréquenté aussi bien les aires communes que les boutiques situées à proximité de la porte 2 du CF Carrefour Laval, de 14 h 15 à 16 h sont considérées à risque d'exposition.

«L'intervention préventive doit être effectuée d'ici le 20 juin à 16 h afin d'être efficace. Il est donc recommandé que les personnes des groupes ci-dessus, qui ont fréquenté les lieux mentionnés aux heures indiquées, communiquent dès que possible avec Info-Santé 811», peut-on lire dans un communiqué publié mardi soir.

Le ministère de la Santé a précisé que les personnes suivantes sont les plus à risque: les bébés de moins de 1 an; les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole. Elles devraient se faire évaluer pour rapidement recevoir une intervention préventive, a-t-on spécifié.

La rougeole est une maladie considérée comme grave – pouvant entraîner la mort, notamment chez les jeunes enfants - et très contagieuse.

Dans les symptômes apparaissant chez une personne atteinte, il y a la fièvre, l’écoulement nasal, la toux et la rougeur aux yeux (conjonctivite). Des rougeurs apparaissent par la suite au visage puis sur le corps. La rougeole dure d’une à deux semaines.