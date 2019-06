Sébastien Bordeleau revient dans le giron des Predators

Les Predators de Nashville ont embauché trois instructeurs, mardi, incluant leur ancien joueur Sébastien Bordeleau qui veillera au développement des attaquants.

L’homme de 44 ans effectuera ainsi un retour au sein de l’organisation pour laquelle il a évolué de 1998 à 2001. Celui ayant amassé 68 points en 146 parties à vie avec Nashville a passé la dernière campagne chez les Canadiennes de Montréal, assumant la fonction d’entraîneur responsable des habiletés.

«Je me sens privilégié et c’est un honneur pour moi de revenir dans la Ligue nationale, et au sein de l’organisation des Predators, a mentionné Bordeleau par le biais d’un communiqué. Elle a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Nashville et M. [David] Poile [le directeur général] ont été très bons à mon égard et à celui de ma famille. [...] Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je tenterai d’aider le club à atteindre tous ses objectifs.»

L’ex-hockeyeur a récolté 98 points en 251 sorties dans le circuit Bettman, lui qui a notamment porté l’uniforme du Canadien de Montréal.

Par ailleurs, la formation du Tennessee a aussi annoncé l’arrivée de Rob Scuderi et de Dave Rook. Le premier sera responsable du développement des défenseurs, tandis que le second assumera une fonction similaire auprès des gardiens de but.