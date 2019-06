FALARDEAU, Aline



À Québec, le 7 juin 2019, est décédée Mme Aline Falardeau, épouse de feu Robert Trudel, à l'âge de 91 ans, prédécédée par sa fille Aline. Elle demeurait à Québec, autrefois du quartier Pointe-St-Charles, à Montréal.Elle laisse dans le deuil son gendre Pierre Desmarais, ses petits-enfants Alain (Tony) et Julie (Alain), ses arrière-petits-enfants Audrey, Maude et Benjamin, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra des condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 2630 Notre-Dame Ouest, H3J 1N7,dimanche le 30 juin 2019 de 14h à 16h30 suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.