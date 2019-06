RHÉAUME, Paul



Le 13 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Paul Rhéaume, époux de feu Yvette Labonté.Il laisse dans le deuil ses fils, Mario, Serge, Gaétan et Martin ainsi que leurs conjointes. Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants, Mylène, Catherine, Steve, Natasha, Valérie, Sébastien, Érika et Ariane, ses arrière-petits-enfants, Maelly, Samuel, Amélia, Léo, Victoria, Béatrice, Élizabeth, Maxime, Ludovic et Olivier, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 28 juin 2019 de 19h à 22h et le samedi 29 juin 2019 de 9h à 11h. L'église ouvrira ses portes à 11h30 en vue des funérailles qui seront célébrées à 12h en l'église Saint-Charles-sur-Richelieu (405 Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0).La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour les bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Aline-Letendre.