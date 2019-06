GRÉGOIRE LÉVESQUE

Monique



Au CHRDL à Joliette, le 17 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Monique Lévesque, épouse de feu Sylva Grégoire, demeurant à St-Esprit.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Cécile (Normand Cousineau), Gérard (Line Cousineau), Mireille (Michel Bérard), Jean-Louis et Sylvain (Geneviève Pagé), ses petits-enfants: Jessy, William, Myriam, Annick, Marc-André, Jean-Guy, Martin, David, Olivier, Louis et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, son frère Denis (Nicole), ses soeurs Louise, Marie-Paule, neveux, nièces, autres parents et amis.Elle sera exposée lundi le 24 juin à compter de 10h, à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu le même jour, soit samedi à 15h, en l'église de St-Esprit.Gaston Pothel, 450-839-3450