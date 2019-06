POULIOT, Paul



Le 25 mai 2019, entouré des siens, à l'issue d'un long combat contre la maladie, s'est éteint sereinement Paul Pouliot, à l'âge de 81 ans, époux de feu Marie-Marthe Bidégaré.Son départ laisse dans un profond chagrin sa conjointe et proche aidante Bibiane Beauchamp, ses deux filles, Natalie et Caroline (Dominic Tessier), nées de son mariage.Grand-papa aimant et dévoué, il confie aux soins de la vie ses cinq petits-enfants : Ariane, Justine (Charles Hébert), Alice, Maude et Simon-Pierre, et le père de ces quatre derniers, Pierre Lefebvre.Lui survivent ses soeurs Yolande (Raymond Bernier), Estelle (feu Yvon Duquet), Nicole (René Gagnon), son frère Claude (Ernelle Michaud), sa belle-soeur Lise Duquet (feu Roger); de la famille Bidégaré ses beaux-frères Jean-Marie (Cécile Gignac), Paul-Henri (Lise Bilodeau), Pierre (Denise Morneau), Mariette Bélanger (feu Louis-Philippe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et autres.Il part rejoindre les autres membres de sa famille, beaux-frères et belles-soeurs aujourd'hui décédés son père Jean-Baptiste, sa mère Emma Blouin, son frère Jean-Louis (Aline Marcotte), sa soeur Thérèse (Yvon Blouin) et de la famille Bidégaré : Madeleine, Andrée, Lucienne et Hélène (Marc-André Giguère).La famille tient à souligner le remarquable travail et le soutien constant du personnel soignant qui l'ont accompagné tout au long de sa maladie.La famille recevra vos témoignages de sympathie à compter de 9h30 le samedi 22 juin 2019 au Complexe Funéraire de St-Hubert Urgel Bourgie au 8145, Chemin de Chambly, Saint-Hubert.Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire.En mémoire du défunt, des dons peuvent être faits à la Société canadienne du cancer.