3 choses à savoir sur les collations sur le pouce

Le rôle de la collation est de calmer la faim entre les repas. Pour ceux qui ont peu d’appétit au moment du lunch, une collation nourrissante permet également de contribuer à l’atteinte de ses besoins nutritifs. Mais comment choisir une collation à la fois santé et nourrissante? Voici 3 choses à savoir sur les collations sur le pouce.

Les avantages de bien collationner

Les collations sont une excellente occasion d’augmenter la qualité générale de votre alimentation, à condition que vous choisissiez une collation appropriée. Recherchez des collations qui contiennent des ingrédients qui vous donneront de l’énergie, comme des fibres et des noix.

Une bonne collation améliore aussi le niveau d’énergie, de la concentration et de la productivité globale en plus de diminuer la tendance à trop manger. On est moins irritable et de meilleure humeur avec une collation.

Des trucs pour éviter de manger sous le coup de l’impulsion

Préparez vos collations à l’avance. Saviez-vous que les collations planifiées sont, pour la plupart du temps, plus nutritives que les collations improvisées? De plus, il faut éviter de sauter des repas et s’assurez-vous de manger suffisamment de fibres et de protéines. Dites non aux régimes stricts. La privation mène souvent aux excès. Hydratez-vous bien et évitez de manger vos émotions.

Quelques exemples de bonnes collations sur le pouce

Comme la plupart des Québécois grignotent sous le coup d’une impulsion, la planification demeure le meilleur truc pour privilégier les collations santé au cours d’une journée de travail ou lors de nos déplacements.

Les légumineuses rôties

Un large éventail de légumineuses rôties est maintenant disponible dans les étalages. En plus d’être riches en fibres et en protéines, les légumineuses sont moins riches en gras que les noix.

Le Chia Squeeze ou le pouding de chia maison

Plusieurs personnes négligent les collations par manque de temps. L’un des avantages du Chia Squeeze est qu’il peut être rapidement consommé. Si on le compare à une compote de fruits, il est aussi plus riche en fibres et donc, plus rassasiant.

Une boisson végétale à base de pois

Jusqu’à tout récemment, la boisson de soya était la seule alternative protéinée au lait de vache... Mais le lait de pois fait désormais concurrence au produit.

Du jerky de saumon

Très rassasiante, cette collation est idéale pour les randonnées ou lorsque vous savez que l’écart entre les repas sera particulièrement important.

Un muffin, une galette ou un scone maison

Concocter vous-mêmes vos pâtisseries vous permettra de bien contrôler la quantité de gras, de sucre et de sel qu’elles contiennent.