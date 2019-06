TAILLON (BISSON), Rachelle



À Laval, le 14 juin 2019, est décécée à l'âge de 93 ans, Mme Rachelle Bisson, épouse de feu M. Raymond Taillon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Johanne Lafortune), Michel (Carole Laflamme), Christiane et Danielle (Louis Bélair), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que nombreux autres parents et amis.Merci à tous les employé(e)s du 5e de la Cité-de-la-Santé et au Dr Gagnon, également Mme Chantal Garçeau et son dévoué ami Marc de la Résidence Manoir Céleste de Ste-Dorothée pour leur amitié envers notre famille.Afin de respecter les volontés de la défunte, elle ne sera pas exposée. Les funérailles auront lieu le mardi 25 juin 2019 à 11 h à l'église Ste-Paule de la Paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, J7Z 5M5), suivra l'inhumtion au cimetière de St-Jérôme. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10 h.10 DE MARTIGNY EST, ST-JÉRÔME