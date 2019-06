KINGSLEY, Paul-Émile



À Montréal, le 12 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Paul-Émile Kingsley, policier retraité de la ville de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole de Bellefeuille, ses enfants Johanne, Stephan (Manon et ses enfants) et Éric, ses petits-enfants Mark, Yannick, Patrick, Danny (Sophie), Maximilien et Benjamin, son frère Jean-Pierre (Denise) et sa soeur Carole et son conjoint, sa belle-soeur Francine (feu Michel Laperrière), ses neveux et nièces Mélanie (Mario), Ian (Magalie), Isabelle (Jean-Sébastien), Jean-François (Caroline), Mathieu et Alexandre (Myriam) et leurs enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 22 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le dimanche 23 juin dès 10h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à midi.Un don pour la Société canadienne du cancer ou pour la Maison du Père serait apprécié.