de la DURANTAYE, Yvon



À Montréal, le mercredi 12 juin, à l'âge de 84 ans, est décédé Yvon de la Durantaye.Il est allé rejoindre son père Charles-Émile et sa mère Léa Bertrand, ses soeurs Hélène, Lise et Claire, ses frères Jacques, Laurent et Robert.Il laisse dans le deuil son beau-frère Gilles Thériault (Ghislaine), sa belle-soeur Ginette Rousseau (Robert), ses cousines Suzanne Bertrand-Pilon, Yolande Mitchell-Lobato, ses dix neveux et nièces, ses huit petits-neveux et nièces et ses quatre arrière-petits-neveux et nièces, son grand ami depuis 54 ans et celui qui l'a supporté dans la maladie Yvon Legault (Ginette) ainsi que de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 23 juin dès 9h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 12h.Remerciements aux docteurs Pierre Coutu, Jacques Genest et Jeanne-Marie Giard.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.