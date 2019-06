DUBÉ, Robert



À Montréal, le mardi 11 juin, à l'âge de 89 ans, est décédé Robert Dubé, époux de Denise Dubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Johanne et Diane (Pierre), ses petits-enfants Caroline, Joannie, Laurence, Marie-Hélène et Jean-François, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 28 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, et dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées le samedi 29 juin à 11h en l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire (angle St-Hubert et Villeray).La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs à domicile d'Ahuntsic et de l'hôpital Jean-Talon pour les excellents soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.