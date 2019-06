BERARDINUCCI, Gina

(née Trifiro)



Paisiblement dans son sommeil, à l'Hôpital général juif de Montréal, le jeudi 13 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gina Berardinucci (née Trifiro), qui a rejoint son époux M. Emile Berardinucci, éteint déjà.Elle laisse dans le deuil ses filles Gloria (Michael Lamothe) et Rosanna (Raymond Desjardins), ses petits-enfants choyés et adorés Daniel (Brandi), Marc (Olga), Nicolas (Mylène) et Stéphanie (Jordan), ainsi que ses précieux arrière-petits-enfants Ysabella, Juliana et Alistair. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Alfred Berardinucci et sa belle-soeur Maria Del Duchetto, sa belle-soeur Grace Trifiro ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Tél: 514-342-8000le mercredi 26 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le jeudi 27 juin à compter de 10h.Les funérailles seront célébrées le jeudi 27 juin à 11h en la chapelle du Centre funéraire Côte-des-Neiges et l'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général juif.