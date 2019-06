LEFEBVRE, Mireille



À Verdun, le 17 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Mireille Lefebvre, épouse de Denis Lefebvre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon (Daniel), France (Alain), Sylvain (Josée), feu Denis Jr, Josée (Sylvain) ses petits-enfants Alexandra, Jordan, Mathieu, Francis, Jérémie, Gabriel et Lauriane, ses soeurs Sylvia et Yolande, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin 2019 de 12h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.