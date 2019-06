BISSON, Francine



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Francine Bisson, survenu le 13 juin 2019, fille de feu Jacques Bisson et de feu Laurette Chenel.Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre Paré, les enfants de ce dernier Pierre (Geneviève), Robert (Julie), Linda (Eric), sa soeur Carole (Jean-Pierre), son frère Serge et sa soeur Frances (Marcel), ses petits-enfants Vincent, Ariane, Céleste, Antoine, Alexia, Améliane et Louka ainsi que ses tantes, oncles, cousines, cousins et amis.Elle sera exposée au complexe :le lundi 24 juin de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.