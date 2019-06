DESROSIERS, Henri



À Repentigny, secteur Le Gardeur, le 15 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Henri Desrosiers, époux de Mme Denyse Coutlée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Richard), Daniel (Thérèse), Lucie (Mario) et Normand (Nancy), ses sept petits-fils Mike, Steve, Jonatan, Benoit, Jean-François, Marc-André et Kevin, ses quatre arrière-petits-enfants Alice, Jérome, Damien et Logan.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 21 juin de 19h à 21h et samedi 22 juin de 9h30 à 11h, suivi d'un hommage à 11h30, au416 rue du VillageRepentigny (secteur Le Gardeur)Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-LeGardeur seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles sur place.