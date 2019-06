VILLANDRÉ, Réal



À l'Île Perrot, le 3 juin 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Réal Villandré, époux de Monique Lacoste Villandré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Maxime et Jonathan, ainsi que plusieurs parents et amis proches.La famille recevra les condoléances, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 21 juin de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 juin de 11h30 à 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu samedi à 13h en la chapelle du complexe.En lieu de fleur, un don au CHSLD de l'Île Perrot serait apprécié en sa mémoire pour les gens qui l'ont soigné.