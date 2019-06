BEAUCHAMP, Marcelle



Au CHSLD René-Lévesque de Longueuil, le 16 juin 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marcelle Beauchamp, autrefois de Varennes. Elle était la fille de feu Albana (Berthe) Provost et de feu Aristide Beauchamp.Elle laisse dans le deuil sa soeur Elise (Richard Martel), sa belle-soeur Colette Chalifoux (feu André Beauchamp), sa nièce Judith Sauvé, son neveu Raymond Sauvé et Johanne Daoust, ses autres neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 juin à compter de 10 heures à la Basilique de Varennes.Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 11 heures en la Basilique Sainte-Anne, 195, rue Sainte-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes. Direction:277, RUE STE-ANNEVARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 652-9131 - Téléc.: (450) 655-0941