BARD, Jean-Guy



Le 14 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Guy Bard, conjoint de Mme Gracia Rioux.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille unique Suzie, les enfants de sa conjointe, Chantale (Michel), Nathalie (Yves) et Michel (Lynda), ses petits-enfants, ses frères Jean-Marc et Gilles et sa soeur Ginette, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le dimanche 23 juin 2019 de midi à 15h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 15h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Société canadienne du cancer.