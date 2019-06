GRATTON, Louise



À Saint-Eustache, le vendredi 31 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Louise Gratton, épouse de Monsieur René Dufresne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants Céline (André), Sylvain (Mado) et Diane (René), ses petits-enfants Catherine, Josiane, Stéfany et Amélie, ses six arrière-petits-enfants, son frère Paul (Agathe), ses soeurs Françoise, Suzanne et Monique, cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 23 juin 2019 de 13h à 17h à la:(sortie 43 ouest de l'A-15,angle Roland Godard)Un hommage à sa vie sera célébré à 15h en présence des cendres.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de l'hôpital St-Eustache serait grandement apprécié par la famille. Des enveloppes de don seront disponibles au salon.La Coopérative funéraire des Laurentides, à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.