GRAVELINE MAILLOUX, Marie



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 10 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Marie Mailloux, épouse de M. Jacques Graveline.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Marc), Jocelyn (Kasia), Éric (Joëlle) et Alexandre (Nadia), ses onze petits-enfants, son arrière-petite-fille, ses soeurs et frère, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances des parents et amis, le dimanche 7 juillet 2019 de 13h à 16h au Centre communautaire de L'Acadie, 1322, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu.Au lieu des fleurs, la famille vous propose de faire un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.