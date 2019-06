FRANCOEUR, Huguette

née Bélanger



De Montréal, est décédée le 16 juin 2019, Mme Huguette Bélanger à l'âge de 86 ans, épouse de feu Maurice Francoeur et mère de feu Michel (Lynn).Elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Jean-Yves), Fernand, Gilles, Suzanne (Jean-Marc), Paul (Danielle) et Sylvie (Yvan), ses 16 petits-enfants, ses 20 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée à la résidence funéraire :Tél : 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 21 juin 2019 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le samedi 22 juin en chapelle dès 9h00. Une célébration d'adieu aura lieu en la chapelle du complexe à 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.