SYLVESTRE, Marcel



À Laval, au Pavillon De La Rive, le vendredi 14 juin 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, M. Marcel Sylvestre, époux de feu Mme Rose-Aline Poirier et conjoint de Mme Pierrette Beaulieu. Depuis son jeune âge, il a été entrepreneur et homme d'affaires dans le domaine du transport en VRAC et de vente des produits pétroliers.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon, Reine (Michel), Camil (Colette), Diane (Maurice) et Natali (Jean-François), ses petits-enfants Mélissa (Justin), Isabelle, Jonathan, Dominic (Annie), Christel, Vanessa, Charles-Olivier (Sara-Ève), Marc-André, Frédéric (Catherine), Maxime (Audrey) et Laurie-Anne (Alexandre), ses sept arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 21 juin 2019 de 18h à 21h, ainsi que le samedi matin dès 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 22 juin 2019 à 11h en la chapelle du complexe.