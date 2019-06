GAGNON, Fernand



À St-Roch-de-L'Achigan, le 14 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Fernand Gagnon, époux de Mme Thérèse Collin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Guy), Jean-François (Francine), Jacinthe (Robert), Jean-Pierre et Christian (Nancy), ses onze petits-enfants Mélanie, Guillaume, Caroline, Nadine, Pierre-Yves, Jonathan, Maxime, Keven, Jimmy, Francis et Cindy, ses neuf arrière-petits-enfants, son frère Noël, ses soeurs Colombe i.m.c., Jeannine et Suzanne, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 21 juin de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à 11h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.