LEDUC, Alma



À Verdun, le 12 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement Madame Alma Leduc, épouse de feu Fernand Laberge.Elle laisse dans le deuil son fils Normand (Lise), son frère Albert (Armande), son petit-fils Marc (Marjolaine), ses arrière-petits-fils Olivier et Mikaël ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 juin 2019 de 15h à 17h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Floralies LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.