JETTÉ, Johanne



Au CHRDL à Joliette, le 16 juin 2019, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme Johanne Jetté, épouse de M. Daniel Taupier, demeurant à Rawdon, native de Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil son époux, sa fille Mauroussia, ses fils Frédéric et Guillaume, ses petits-enfants Lucas, Lily-Rose, son beau-père M. Roland Taupier, ses belles-soeurs et beaux-frères: Chantal (Jean-Pierre Trépanier), Brigitte (René Lafontaine), Johanne (Jean Mailhot), Alain (Stéphanie Renaud), Ginette (Michel Girard), oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis.Elle sera exposée vendredi le 21 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi à compter de 13h, à la résidence de la :2545, RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu samedi le 22 juin à 15h, en l'église de Ste-Julienne.Gaston Pothel, 450-831-2929