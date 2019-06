RIOUX, Jean-Paul



À Montréal, le 15 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Paul Rioux, tendre époux de Myrna Angelica Arteaga Hernandez.Il laisse dans le deuil ses fils François, Michel et Claude, ses petits-enfants Felix, Camille, Myriam, Gabriel et Alice, son frère Roch Rioux, sa soeur Raymonde Rioux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 22 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h.