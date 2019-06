Comment préparer notre fils à accueillir sa sœur?

Il ne faut pas le mettre en dehors de l’évènement, sans non plus le mettre au centre d’un évènement qui concerne sa mère et son père en priorité. Répondez à ses questions avec sobriété et uniquement quand elles viennent. Achetez un livre sur la naissance à son niveau de compréhension et lisez-le avec lui. Faites-le participer au choix du nom de sa sœur ainsi qu’aux achats que vous ferez pour elle. Rassurez-le sur l’amour que vous allez continuer à lui porter tout en valorisant la place d’aîné qui sera la sienne. Passez du temps en famille et faites valoir la nécessité que votre mari a de s’impliquer beaucoup auprès de son fils pour le préparer à ce qui va se passer dans les premiers mois après la naissance où vous allez en majorité consacrer votre énergie à ce nouveau bébé. Et allez en paix, la nature fera le reste.