NOURY, Raymond



À Lachenaie, le 25 mai 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé Raymond Noury, époux de Francine Pelletier.Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Eve (Dany) et Jessica, ses petits-enfants Jimmy, Brandon, Lucas et Amy ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.Un remerciement particulier est adressé au personnel de la Maison Adhemar Dion.La famille recevra les condoléances au68 rue AmireaultL'Épiphaniele samedi 22 juin de 14h à 20h. Une cérémonie sera célébrée à 18h30.