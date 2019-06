Déménager pour un emploi ?

Cécile Davan - 37e AVENUE

Propulser sa carrière en pariant sur la mobilité géographique peut en valoir le coup. Nouveau décor, nouvelles responsabilités, nouvelle impulsion. Toutefois, changer de ville pour un nouvel emploi entraîne aussi son lot de contraintes. Voici comment peser le pour et le contre.

Selon un récent sondage de la firme de recrutement Robert Half, près de la moitié des Canadiens accepteraient de déménager pour le travail. Si cette perspective vous enthousiasme, faites tout de même le point avant de mettre votre projet à exécution.

Les avantages

1. Accéder à un marché dynamique

Changer de ville, de région ou de province permet d’avoir accès à de nouveaux secteurs d’activité et à de nouveaux employeurs. La pénurie de main-d’œuvre dans certains domaines peut aussi faire pencher la balance en votre faveur. Pour bien évaluer la situation, sollicitez plusieurs sources (relations professionnelles, amis, firmes de recrutement) et prenez le pouls de l’actualité économique locale.

2. Augmenter son pouvoir d’achat

Travailler dans une autre province pourrait accroître votre pouvoir d’achat. Par exemple, si l’on se fie au Tableau statistique canadien publié par Statistique Canada en février 2019, il est plus intéressant, sur le plan financier, de vivre dans les Territoires du Nord-Ouest qu’au Québec puisque le revenu disponible annuel moyen par habitant est de 42 104 $ dans les T. N.-O. contre 28 785 $ ici pour le même taux de croissance annuel de l’indice des prix à la consommation.

3. Jouir d’une meilleure qualité de vie

Diminuer le temps de transport quotidien, être plus proche de la nature, pouvoir aller chercher ses enfants à l’école sans être pris dans les bouchons de circulation, tout cela peut être très séduisant. Si le rythme de vie paraît plus apaisant en région, il est important de vérifier l’offre en infrastructures, notamment en matière de santé, d’établissements scolaires et universitaires, de centres commerciaux, etc.

Les inconvénients

1. Se reloger

Trouver un logement dans une nouvelle ville peut être un vrai casse-tête. Surtout si vous commencez votre nouveau travail sur les chapeaux de roues ! Il se peut aussi que les prix, ou la qualité des biens, soient différents de ce dont vous avez l’habitude. N’oubliez pas non plus d’inclure les frais de déménagement dans vos calculs et voyez dans quelle mesure votre futur employeur est prêt à les rembourser, ne serait-ce qu’en partie.

2. Perdre son réseau

En déménageant, vous risquez de perdre votre réseau, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Certes, vous allez faire de nouvelles rencontres, mais votre famille aura peut-être plus de mal à s’acclimater que vous. Or, quand on commence un nouvel emploi, on a souvent besoin du soutien de ses proches...

3. Ne pas savoir à quoi s’attendre

C’est le propre du changement : on est en pleine découverte. Savez-vous à quoi ressemblera votre futur bureau ? Pour limiter les risques, vous pourriez demander à le visiter. Dans tous les cas, une visite de quelques jours est un moyen idéal pour vous projeter et comparer avec votre situation actuelle.