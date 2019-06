HOULE, Daniel



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Daniel Houle, le vendredi 14 juin à l'âge de 61 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Brigitte Bolduc, sa mère Thérèse Casavant, son fils Yann (Sandra), ses petits-enfants Damien, Elie, Samuel, Nathan et Charlie, les enfants de son épouse Milaine et Mari-Lou et leurs conjoints, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 22 juin dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même par l'Aumônier de la Fraternité des Pompiers à 20h.