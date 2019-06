GIULIANI (née Giardini), Matilde



Entourée de ses proches, à Laval, le 16 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Matilde Giardini, épouse de feu Luigi Giuliani.Elle laisse dans le deuil ses enfants Giuliano (Louise Bellemare), Isabelle (Paul Ravary) et Anne-Marie (Anacleto Santucci), ses huit petits-enfants Alexandre, Jean-François, Bruno, Carlo, Lara, Marie-Léna, Silvia et Mikael, ses arrière-petites-filles Livia et Miranda, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 21 juin 2019 de 14h à17h et 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 22 juin 2019 à 11h en l'église Notre-Dame-de-L'amour-Divin 765, Roland Forget, Laval.La famille tient à remercier les personnes bienveillantes qui ont pris soin de leur mère bien-aimée à domicile.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.