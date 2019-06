DUQUETTE FORGEUR, Danièle



À son domicile de Val-David, le 26 avril 2019 à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Danièle Forgeur.Elle laisse dans le deuil son époux M. Léonard Duquette, ses enfants Richard et Corinne (Roberto), ses petits-fils Léo et David, sa soeur Bernadette et son frère Francis, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis(es).La famille vous accueillera en l'église de Ste-Agathe-des-Monts le vendredi 21 juin dès 10h pour recevoir vos témoignages de sympathie, suivi des funérailles à 10h30.Une fête commémorant sa vie aura lieu après les funérailles.