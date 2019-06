TREMBLAY, Normand



À Montréal, le jeudi 13 juin 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Normand "Norm" Tremblay natif de Huntingdon, fils de feu Aldérick Tremblay et de feu Germaine Brisebois.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude (Patrice Fortin), Maxime (Marie-Ève Scotti) et Félix-Antoine, sa petite-fille Alexane, ses frères et soeurs Pierrette, Roma (Klaire), Hélène (Richard), Nicole (Jean-Marc), Diane (Michel), France (Serge), Jean-Luc (Françoise) et Guylaine (Michel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Prédécédé de son frère Yves et de sa soeur Lise.La famille accueillera parents et amis au salon funéraire170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONle vendredi 21 juin 2019 de 19h à 21h et le samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 10h30, suivi des funérailles à l'église Saint-Joseph de Huntingdon à 11h. Inhumation au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.