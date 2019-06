Femmes de cœur : la gagnante du concours enfin dévoilée

En collaboration avec

Le concours Femmes de cœur, organisé par Desjardins et Salut Bonjour, cherchait à récompenser une femme inspirante qui a su insuffler le changement et participer à la vitalité des régions du Québec.

La gagnante du concours est l’entrepreneure Andrée-Anne Desrosiers, fondatrice de Babilles et Babioles, une compagnie spécialisée dans la confection de vêtements et d’accessoires pour bébés.

C’est son amie Cécile Humbert qui a soumis sa candidature à l’équipe de Salut Bonjour. Toutes deux habitent l’arrondissement de Beauport, à Québec.

Mme Humbert souhaitait nous présenter Coco Plume, une initiative de son amie. Après avoir donné naissance à seulement 27 semaines et 5 jours à la petite Coralie, Andrée-Anne Desrosiers a mis sur pied une collection de vêtements pour les poupons prématurés.

Coco Plume

Conçus pour s’adapter à la dure réalité des examens et des manipulations nécessaires lors du séjour à l’hôpital, les pyjamas, cache-couches et bonnets de Coco Plume sont évolutifs, doux et mignons comme tout. Pour chaque article vendu, l’entrepreneure remet une portion du profit au CHU de Québec.

Cécile Humbert et Andrée-Anne Desrosiers se sont partagé le prix de 2500$ en argent remis par Desjardins.

En rattrapage

Desjardins et Salut Bonjour souhaitent inspirer la future génération de femmes à la tête des entreprises du Québec. Bravo à toutes les Femmes de cœur qui ont participé au concours ainsi qu’à toutes celles qui font vivre l’entrepreneuriat féminin dans nos magnifiques régions!