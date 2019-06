Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Migrations

Composé par le trompettiste Jacques Kuba Séguin, l’album Migrations, lancé le 14 juin dernier, représente une véritable fresque cinématographique. Réalisé à partir d’entrevues et de rencontres avec différentes communautés culturelles du Québec, Migrations se révèle un hymne au métissage et à la diversité québécoise. Le trompettiste sera également en concert à l’Astral le 27 juin prochain dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal où il sera accompagné de musiciens de grand talent, tels que le pianiste Jean-Michel Pilc, le contrebassiste Adrian Vedady, le saxophoniste Yannick Rieu, Kevin Warren à la batterie et Olivier Salazar au vibraphone.

Disponible depuis le 14 juin

Je sors :

Spectacle

Noé Talbot

Âgé de 28 ans et ayant déjà 800 spectacles et deux albums à son actif, l’auteur-compositeur-interprète Noé Talbot présentera ce soir dans le cadre des Francos de Montréal les pièces de son dernier opus intitulé Laisser le poste ouvert. Une proposition musicale à travers laquelle se mélangent habilement les sonorités rock aux rythmes plus pop et folk.

Ce soir à 18h00 sur la scène Hydro-Québec, aux angles des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance

Installation

L’Aire

Une nouvelle installation pourra désormais meubler le parcours des Montréalais qui souhaiteront passer par l’avenue principale de Plateau-Mont-Royal et s’y arrêter pour prendre une pause. Composée d’un ensemble de neuf triangles dont les couleurs varient d’un à l’autre, L’Aire traversera ainsi la Place Fleurs-de-Macadam, telle une grande diagonale qui surplombe l’espace en hauteur, fournissant des zones d’ombre au hasard des moments de la journée.

Depuis le 13 juin jusqu’au mois d’octobre 2019, à la Place Fleurs-de-Macadam, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Boyer.

Exposition

1,2,3... Défilez !

Le Musée des beaux-arts de Montréal transformera l’avenue du Musée en rue piétonne pour y présenter l’œuvre 1, 2, 3...Défilez!, une création éphémère de Provencher_Roy, architecture, design, urbanisme, paysage. Une grande silhouette féminine, rappelant l’univers de Thierry Mugler, occupera le centre de l’installation à travers laquelle les passants pourront, l’instant d’une promenade, se retrouver au cœur d’un défilé de mode. L’installation sera en place jusqu’au 27 octobre.

L’inauguration aura lieu ce soir à 17h à l’avenue du Musée

Spectacle

Guillaume Beauregard

Anciennement leader du célèbre groupe punk Les Vulgaires Machins, Guillaume Beauregard s’est depuis lancé dans une carrière solo. Il présentera ce soir les pièces de son nouvel opus sorti en octobre dernier intitulé Disparition à travers lequel l’artiste propose des chansons beaucoup plus mélancoliques, aux rythmes folk et aux mélodies poignantes. Le musicien Nicolas Gémus fera sa première partie.

Ce soir à 19h30 à L’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Exposition

Fusion Jeunesse : notre univers

Présentée par le Musée des beaux-arts de Montréal, en collaboration avec Fusion Jeunesse et dans le cadre du programme Dream Up, l’exposition Fusion jeunesse : notre univers rassemble des œuvres entièrement conçues par des groupes scolaires de l’île de Montréal. Un projet qui a pour objectif d’encourager la persévérance scolaire, à travers lequel les élèves participant y présentent des œuvres sur le thème « Notre univers ».

Aujourd’hui de 10h à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Je reste :

Documentaire

Les sinistrés

Réalisé par Sophie Lambert, le documentaire Les sinistrés dresse le portrait de trois familles qui ont subi les ravages de l’eau lorsque la digue de Ste-Marthe-sur-le-Lac a cédé le 27 avril dernier. Un documentaire à travers lequel le choc de la catastrophe rencontre la résilience des citoyens touchés.

Ce soir à 20h sur ICI RDI

Livre

Le naufrage des civilisations

Écrit par l’auteur Amin Maalouf, l’essai Le naufrage des civilisations réfléchit aux causes qui ont pu mener à l’effritement de certaines civilisations humaines d’aujourd’hui. Alors que la super-puissance américaine se fragilise, que le projet européen ne rassemble plus comme avant et au moment même où certaines nations comme la Chine ou la Russie semblent connaître une renaissance, ce livre tente d’interpréter ces différents mouvements et en dissiper quelque peu le brouillard.

Disponible depuis le 12 juin

Web

Juste nous deux

Constituée de huit épisodes d’une douzaine de minutes chacun, la websérie Juste nous deux raconte l’histoire de deux duos d’amis qui partent en road trip dans la région du Bas-du-Fleuve et qui rapidement verront leur expédition prendre une tournure inattendue.

En ligne depuis le 17 juin sur Vrak.tv