Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

La nuit, j’écrirai des soleils

Écrit par l’auteur et neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le livre La nuit, j’écrirai des soleils propose de faire un tour d’horizon de certains grands romanciers de l’histoire moderne et de réfléchir à la manière dont ils ont pu s’évader de leurs souffrances et de leurs traumatismes par l’écriture et la fiction. Un livre riche de témoignages et d’émotions à travers lequel l’auteur réussit à convaincre des bienfaits du rêve et de l’imaginaire pour soigner nos blessures, légères comme profondes.

Disponible depuis le 12 juin

Je sors

Spectacle

Bleu Jeans Bleu

Photo courtoisie

Ayant connu un succès sans précédent avec la sortie en janvier dernier de leur troisième album Perfecto, qui comporte notamment la populaire chanson Coton ouaté, le groupe Bleu Jeans Bleu sera en concert ce soir dans le cadre des Francos de Montréal. Le groupe promet d’y offrir une performance haute en couleurs où l’humour pince-sans-rire de la formation se jumèle habilement avec leurs arrangements musicaux colorés.

Ce soir à 23h sur la scène extérieure du stationnement Jeanne-Mance

Cinéma

Phénix noir

Photo courtoisie

Énième épisode de la populaire saga des X-MEN, Phénix noir se penche cette fois-ci sur le personnage de Jean Grey qui, alors qu’elle se retrouve dans une mission de sauvetage dans l’espace, est touchée par une force cosmique qui décuplera ses pouvoirs tout en la rendant beaucoup plus instable. Un film de 1h53 minutes réalisé par Simon Kinberg.

Aujourd’hui à 16h15 au Cinéma du Quartier latin, 350 rue Émery

Spectacle

Jipé Dalpé

Photo courtoisie

Quelques mois après avoir lancé son troisième album intitulé Après le crash, un nouvel opus qui représentait pour le musicien un grand retour en force sur la scène québécoise après un grave accident, l’auteur-compositeur-interprète Jipé Dalpé sera des Francos de Montréal ce soir. Un spectacle qui s’annonce rock et très dynamique.

Ce soir à 19h sur la Scène Bell

St-Jean

Thierry Bruyère

Photo courtoisie

Dans le cadre des spectacles entourant les célébrations de la fête nationale, l’auteur-compositeur-interprète Thierry Bruyère sera dans Villeray pour y présenter les pièces de ses deux premiers albums aux sonorités pop/rock. Il partagera la scène avec les artistes J.A.M., Sors le moineau et le DJ Debbie Tebbs.

Le 23 juin à partir de 19h au Patro le Prévost, 7355 rue Christophe-Colomb

St-Jean

Les Trois Accords

Photo courtoisie

Alors que les festivités de la St-Jean s’organisent sur tout le territoire québécois, plusieurs concerts seront présentés le soir du 23 et 24 juin. Retrouvez le célèbre groupe québécois Les Trois Accords qui sera en spectacle au parc Saint-Louis dans l’arrondissement de Lachine. Une soirée qui promet d’être riche en festivités et en nationalisme québécois.

Le 24 juin à 21h au parc Saint-Louis, dans l’arrondissement de Lachine

Je reste

Album

Tempéraments

Photo courtoisie

Après un premier album intitulé Un, l’auteur-compositeur-interprète Malik Djoudi lance Tempéraments, son deuxième opus en carrière. L’artiste y dévoile douze morceaux où la musique pop rencontre habilement les arrangements plus électroniques et à travers lesquels les arrangements sont toujours d’une rafraîchissante audace.

Disponible depuis le 22 mars

Livre

Les entrailles de New York

Photo courtoisie

À la jonction entre une BD et un documentaire illustré, le livre Les entrailles de New York, écrit par Julia Wertz, offre un portrait original et humoristique de cette ville si caractéristique en proposant un tour d’horizon de son architecture et des nombreuses anecdotes qui font aujourd’hui son charme et son dynamisme.

Disponible depuis le 17 juin

Album

Hiboux

Photo courtoisie

Tout premier album de l’artiste Nicolas Gémus, lauréat de plusieurs prix au Festival international de la chanson de Granby en 2017, Hiboux est actuellement disponible en écoute intégrale sur ICI Musique. Un album inspiré par les sonorités folk des années 60 et 70.

Disponible sur toutes les plateformes à partir du 21 juin