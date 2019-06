La 185e Fête Nationale

La Fête nationale du Québec est non seulement l’une des plus anciennes célébrations francophones, mais aussi l’une des plus importantes en Amérique du Nord. Elle regroupe aujourd’hui près de 2,5 millions de Québécoises et de Québécois, sur plus de 700 sites de Fête, animés grâce aux efforts de près de 15 000 bénévoles.

Debbie Lynch-White est porte-parole nationale et officielle. Elle sera au show sur les Plaines le 23 juin pour y lire une partie du discours patriotique.

La Fête est une commémoration nationale, une fête d’État rassembleuse, mettant en valeur notre identité, notre culture et notre fierté.

Guillaume Lemay-Thivierge animera le Grand spectacle de Montréal, qui quittera la Place des Festivals et retournera à l’île Sainte-Hélène afin d’y inaugurer l’amphithéâtre naturel du parc Jean-Drapeau, le nouvel Espace 67.